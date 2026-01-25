Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para mar da Madeira

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, que já tem em vigor um aviso de agitação marítima forte até as 06:00 de segunda-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, que será agravado para laranja para agitação marítima entre segunda e terça-feira, a autoridade marítima classifica o aviso como sendo de "sinal 6".

Assim, o vento poderá ser forte, entre os 51 e os 62 quilómetros/hora.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se na informação da capitania.