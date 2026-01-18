Mau tempo provoca duas ocorrências no Curral das Freiras

A queda de um eucalipto na estrada de acesso ao Curral das Freiras, na madrugada deste domingo, provocou a interrupção da circulação automóvel durante algumas horas.

O incidente obrigou à activação dos meios de emergência, que se deslocaram prontamente ao local para remover a árvore e assegurar a segurança dos automobilistas.

Após a intervenção das equipas, a via foi desobstruída e reaberta ao trânsito, não havendo registo de feridos.

Também no Curral das Freiras, no final da tarde de sábado, 17 de Janeiro, a queda de uma pedra de grandes dimensões destruiu por completo uma habitação no sítio da Seara Velha de Baixo. Apesar da violência do impacto, não houve feridos, situação considerada um verdadeiro "milagre" pelos moradores.

O incidente causou ainda danos em fazendas e terrenos agrícolas nas imediações.

As chuvas intensas registadas nos últimos dias poderão estar na origem da derrocada, embora as causas ainda não tenham sido oficialmente confirmadas.

Os relatos e imagens destes dois incidentes foram feitos chegar ao DIÁRIO por um leitor.