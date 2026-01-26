Acidente condiciona circulação na Via Rápida

Um acidente ocorrido há pouco mais de 15 minutos após a subida de Santa Rita, mais precisamente antes do nó do Esmeraldo, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de segunda-feira.

Na verdade, ainda noite, o acidente cujas origem e consequências ainda estamos a apurar, já mobilizou pelo menos uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O congestionamento causado por este acidente já se está a sentir desde o início da subida de Santa Rita, no sentido Ribeira Brava - Machico, com cerca de 2 km de extensão.