 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente condiciona circulação na Via Rápida

None

Um acidente ocorrido há pouco mais de 15 minutos após a subida de Santa Rita, mais precisamente antes do nó do Esmeraldo, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de segunda-feira.

Na verdade, ainda noite, o acidente cujas origem e consequências ainda estamos a apurar, já mobilizou pelo menos uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O congestionamento causado por este acidente já se está a sentir desde o início da subida de Santa Rita, no sentido Ribeira Brava - Machico, com cerca de 2 km de extensão.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo