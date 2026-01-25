Mau tempo no mar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 25 de Janeiro, céu geralmente muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial nas terras altas, bem como na parte oeste da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 35 km/h) do quadrante oeste.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 4 a 5 metros, sendo 5 a 6 metros no início na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo ondas de oeste com 2,5 a 3 metros na parte mais oeste da ilha da Madeira.

O serviço nacional meteorológico emitiu diversos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira. A costa norte e sul da Madeira, bem como o Porto Santo, estão sob aviso amarelo e laranja para agitação marítima. As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, podendo chegar ao final da noite a 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.