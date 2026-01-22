Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo para mar

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo e atualizou o de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 18:00 de sexta-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional classificou o aviso de mau tempo como sendo de "sinal 6", o que representa vento entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção, é indicado no mesmo aviso.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se nesta informação divulgada.

Na atualização do aviso de agitação marítima forte, a capitania indica que as ondas vão ser de noroeste até os 4,5 metros na costa norte, sendo "temporariamente entre os 3,5 a 4 metros no final da manhã e aumentando para 4,5 a 5 metros a partir do meio da tarde".

Na costa sul, as vagas vão aumentar para 2 a 3 metros, acrescenta.

O vento vai soprar de noroeste "fresco a muito fresco (31 a 50 quilómetros por hora), sendo de oeste até final do dia, aumentando para muito fresco a forte (40 a 61 quilómetros por hora no final", refere a capitania.

Quanto à visibilidade no mar, indica que vai ser "boa a moderada, por vezes fraca durante a noite e início da manhã".

Devido a estas previsões, a autoridade marítima regional insiste nas recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

O reforço da amarração e manutenção da vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica são as indicações deixadas pela capitania do Funchal.