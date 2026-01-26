 DNOTICIAS.PT
Distúrbios em Machico mobilizam PSP e bombeiros

A PSP e os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados, esta manhã, para a Rua da Ribeira, em Machico, devido a um homem que estava a causar distúrbios na via pública.

De imediato foi mobilizado pela autoridade policial e, posteriormente, transportado para o Centro de Saúde de Machico por uma ambulância da corporação.

O indivíduo em questão acabou por ter transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para avaliação e acompanhamento psiquiátrico. 

