Homem interceptado pela PSP após alegados danos em equipamentos da RTP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) interceptou, esta manhã, um homem de nacionalidade estrangeira na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, após uma ocorrência relacionada com danos materiais.

Segundo foi possível apurar pelo DIÁRIO, o indivíduo terá danificado equipamentos pertencentes à Rádio e Televisão de Portugal Madeira (RTP), colocando-se de seguida em fuga. 

A PSP tomou conta da ocorrência e aguarda a formalização da participação por parte da RTP, relativa aos danos materiais causados.

