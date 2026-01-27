Itália declara estado de emergência no Sul após passagem da tempestade Harry

O Governo italiano declarou, ontem, estado de emergência nacional nas regiões da Calábria, Sicília e Sardenha devido à devastação causada pela passagem da tempestade Harry, que não causou vítimas mortais, mas provocou avultados prejuízos.

A medida, aprovada segunda-feira à tarde em Conselho de Ministros pelo executivo liderado por Giorgia Meloni, prevê uma verba inicial de 100 milhões de euros para dar uma primeira resposta aos danos materiais provocados por chuvas torrenciais e ventos superiores a 120 quilómetros por hora que atingiram as três regiões e que provocaram muitos danos em infraestruturas, estradas, hotéis, bares, instalações comerciais e residências particulares.

O estado de emergência declarado para a Calábria e para as ilhas da Sicília e Sardenha vai durar 12 meses e poderá ser prorrogado por outros tantos, explicou o ministro da Proteção Civil, Nello Musumeci.

A Sicília foi particularmente atingida pelo fenómeno meteorológico extremo, tendo o governador desta região, Renato Schifani, estimado hoje que a onda de ventos violentos, chuvas torrenciais e tempestades tenha causado só nesta ilha danos materiais com um custo na ordem dos 1,5 mil milhões de euros em danos.

"Foi um evento extraordinário, um evento que colocou de joelhos uma das principais áreas de turismo e hospitalidade da Sicília, a região de Taormina. Por isso, também tememos o colapso das instalações turísticas numa área que era a força motriz do Produto Interno Bruto (PIB) do turismo e da hospitalidade da Sicília", lamentou Schifani.

Mesmo depois da passagem da tempestade Harry, a Proteção Civil mantém o alerta amarelo por risco hidrogeológico nas regiões da Calábria, Campânia, Sardenha, Sicília e Veneto, devido à previsão de novas precipitações e, hoje mesmo, uma nova tempestade provocou deslizamentos de terra no município siciliano de Niscemi, onde uma ampla faixa de terreno cedeu após dias de chuvas intensas, obrigando à retirada de aproximadamente mil pessoas.

As imagens difundidas pela comunicação social italiana mostram edifícios suspensos à beira de um precipício depois de uma extensa porção de terreno ter desabado após vários dias de chuvas intensas, o que obrigou à evacuação completa de um bairro inteiro, com os moradores a serem instalados provisoriamente num ginásio.