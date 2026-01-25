Discoteca Louvadeus reabre com festa de Carnaval temática dos anos 60 e 70

A discoteca Louvadeus, localizada na Rua da Casa Branca, na cidade do Funchal, vai reabrir a 16 de Fevereiro com uma festa de Carnaval hippie com a temática dos anos 60 e 70.

O espaço que fica junto ao Hotel Dorisol Buganvília vai reabrir pelas 21 horas com a promessa de “sonoridades marcantes” na pista de dança.

Entre os temas e artistas anunciados estão clássicos como San Francisco, 'I Got You Babe' de Sonny & Cher, e bandas como Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, Janis Joplin, The Doors, Fleetwood Mac e The Mamas & the Papas, entre outros. O DJ João Canada estará a cargo da cabine.

A festa está organizada em duas partes, a primeira, mais nostálgica, dedicada à música da era “Flower Power” e a segunda, uma celebração do Carnaval, com referências a temas como Brigitte Bardot e Cidade Maravilhosa, integrando versões de dança dos anos 70 e 80.

A discoteca tem uma capacidade para 200 pessoas. A organização prevê lotação esgotada tendo em conta que já há 100 bilhetes vendidos. As entradas, à venda na recepção do Hotel Buganvília, têm o custo de 10 euros.