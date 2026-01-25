Avisos laranja para ondulação até 12 metros
Agitação marítima e vento forte motivam alertas do IPMA
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, destacando situações de risco laranja devido à agitação marítima forte.
O aviso laranja estará em vigor na costa norte da Madeira e no Porto Santo entre as 18h00 de terça-feira, 27 de Janeiro, e as 07h00 de quarta-feira, 28 de Janeiro, prevendo ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir os 12 metros de altura máxima.
Na costa sul, o aviso amarelo de agitação marítima decorre entre as 15h00 de terça-feira e as 07h00 de quarta-feira, com ondas de quadrante oeste entre 4 e 4,5 metros, sobretudo na parte oeste da ilha. Nas regiões montanhosas, o aviso amarelo de vento está previsto entre as 03h00 e as 09h00 de terça-feira, com rajadas até 95 km/h.
Neste domingo, 25 de Janeiro, foram mantidos avisos amarelos até ao meio-dia na costa norte da Madeira e em Porto Santo, para agitação marítima, com ondas entre 4 e 5 metros.
O IPMA alerta que os avisos laranja correspondem a risco moderado a elevado, recomendando precaução redobrada nas zonas costeiras expostas e atenção em todas as actividades marítimas e ao ar livre.