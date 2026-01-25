Ultrapassagem perigosa à saída do túnel da Ribeira Brava

Está a circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma manobra de ultrapassagem considerada perigosa, ocorrida junto à rotunda de acesso ao túnel que liga a Ribeira Brava à Tabua, no concelho da Ribeira Brava.

Nas imagens, cuja data não foi possível apurar, observa-se uma fila de viaturas, com o primeiro carro a abrandar à aproximação da rotunda, numa zona com circulação condicionada em ambos os sentidos. Nesse momento, um automóvel surge a ultrapassar pela esquerda, passando pelo menos dois veículos, circulando em contramão e subindo a ilha direccional – elevação no pavimento - que antecede a entrada na rotunda, numa manobra aparentemente destinada a evitar a colisão com a viatura que seguia à sua frente.

A situação ocorre na chamada ‘boca’ do túnel, um local de visibilidade reduzida e elevado risco, tendo o vídeo gerado preocupação e críticas entre os utilizadores das redes sociais, que alertam para o perigo deste tipo de comportamento na estrada.