Aviso laranja de agitação marítima prolongado até às 6h00 de quinta-feira

Nas últimas horas, primeiras desta segunda-feira, o IPMA prolongou por duas vezes o aviso laranja para agitação marítima forte para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, período no qual se prevê ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Assim, a partir das 18 horas de amanhã, terça-feira, até à 06h00 de quinta-feira (numa primeira revisão era até às 00h00), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforça o aviso na segunda escala mais gravosa e ao longo de 36 horas.

Antes disso, nas mesmas costas, há um aviso amarelo para ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, entre as 09 horas e as 18 horas de terça-feira.

Na costa Sul vigorará um aviso amarelo para a parte Oeste, com ondas do quadrante Oeste com 4 a 4,5 metros, entre as 15 horas de amanhã e as 06 horas de quinta-feira.

Também há avisos de vento nas costas Sul e Norte da Madeira para rajadas até 75 km/hora e nas zonas montanhosas que podem ir até 95 km/hora, entre as 03h00 da madrugada de dia 27 até às 09h00 da manhã do mesmo dia.