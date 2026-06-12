O aeroporto chamou-se inicialmente Santa Catarina?

Os recentes constrangimentos no Aeroporto da Madeira, que levaram a cancelamentos e voos divergidos, reacenderam uma velha discussão. Nas redes sociais e nas caixas de comentários do DIÁRIO multiplicaram-se as críticas, entre quem considera que estas situações já são normais e frequentes. Mas houve um comentário em particular que despertou curiosidade: uma leitora sugere que a infraestrutura volte a ter o nome de origem para a situação ficar resolvida.

“Mudem para o nome de batismo aeroporto de Santa Catarina. Resolvido”, escreveu. No entanto, uma resposta gerou nova discussão entre leitores: “Nunca se chamou aeroporto de Santa Catarina”.

Afinal, o aeroporto foi baptizado oficialmente como Santa Catarina ou Aeroporto do Funchal?

Comentário deixado por uma leitora nas redes sociais do DIÁRIO,



Para confirmar esta afirmação é necessário revisitar a história, recorrendo a arquivos noticiosos para verificar a veracidade da mesma. A infraestrutura aeroportuária foi inaugurada a 8 de Julho de 1964, mas importa recuar alguns anos.

Começou por ser conhecida como pista de Santa Catarina em 1957, com a realização do primeiro voo nessa pista experimental.

Foto Rui Carita/arquipelagos

Na edição de sexta-feira, 13 de Janeiro de 1961, do Diário de Notícias, era publicado um convite aos empreiteiros de obras públicas para que apresentassem propostas relativas à construção do aeroporto. “O sr. Ministro das Comunicações reuniu, anteontem, com o Diretor-Geral da Aeronáutica Civil, o Diretor dos Serviços de Obras da mesma Direção-Geral e o eng. Correia Mendes, estabelecendo os prazos e condições para a construção do aeroporto em Santa Catarina, que se denominará Aeroporto do Funchal, conforme as regras internacionais.”

Nessa altura, era referido que o aeroporto “se denominará Aeroporto do Funchal”, acrescentando que a infraestrutura seria construída em Santa Catarina, em Santa Cruz.

A 6 de Junho de 1961 foi anunciado o início dos trabalhos de construção do Aeroporto do Funchal: “No sítio de Santa Catarina, próximo da vila de Santa Cruz, iniciaram-se ontem à tarde os primeiros trabalhos da obra de construção do aeroporto do Funchal”.

A obra foi adjudicada à empresa Construtora do Tâmega, Lda., pela quantia de 69,94 mil contos. Os primeiros testes de pista foram feitos entre 6 e 27 de Junho de 1963, ainda com o terreno apenas terraplanado. O aeroporto seria inaugurado a 8 de Julho de 1964, pelo então Presidente da República, Américo Tomás, com uma pista de 1600 metros de extensão.

Ver Galeria

Assim, embora a designação 'Santa Catarina' esteja historicamente associada ao local onde a infraestrutura foi construída, nunca chegou a ser o primeiro nome oficial do aeroporto, que foi desde o início identificado como Aeroporto do Funchal.