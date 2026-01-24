Adepto atingido por bola no Estádio do Marítimo
Incidente ocorreu na segunda parte do jogo
Um adepto foi assistido esta tarde após ter sido atingido por uma bola nos primeiros minutos da segunda parte do jogo entre o Marítimo e o Felgueiras, disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal.
O incidente ocorreu na bancada central, do lado da tribuna, junto à tribuna de imprensa, onde a vítima se encontrava de pé, encostada à parede. A bola, aliviada do terreno de jogo, seguiu na sua direcção sem que o adepto se tivesse apercebido, acabando por atingi-lo na cara.
Do impacto resultou um pequeno corte no sobrolho esquerdo, deixando a vítima momentaneamente atordoada. O adepto foi prontamente assistido por socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa que prestavam serviço no estádio, após alerta de outros espectadores. Após receber um penso, recuperou e permaneceu no recinto a assistir ao resto do encontro.
