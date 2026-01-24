Adepto atingido por bola no Estádio do Marítimo

Um adepto foi assistido esta tarde após ter sido atingido por uma bola nos primeiros minutos da segunda parte do jogo entre o Marítimo e o Felgueiras, disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

O incidente ocorreu na bancada central, do lado da tribuna, junto à tribuna de imprensa, onde a vítima se encontrava de pé, encostada à parede. A bola, aliviada do terreno de jogo, seguiu na sua direcção sem que o adepto se tivesse apercebido, acabando por atingi-lo na cara.

Do impacto resultou um pequeno corte no sobrolho esquerdo, deixando a vítima momentaneamente atordoada. O adepto foi prontamente assistido por socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa que prestavam serviço no estádio, após alerta de outros espectadores. Após receber um penso, recuperou e permaneceu no recinto a assistir ao resto do encontro.