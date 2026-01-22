9.ª edição da Noite do Fado no Regiões House
O Regiões House promove, este sábado, a
partir das 20 horas, a 9.ª edição da Noite do Fado, iniciativa que volta a
levar o fado à histórica Rua Direita, no Funchal.
Depois do sucesso da edição realizada a 23 de Dezembro do passado ano, a
fadista madeirense Susana Andrade regressa como protagonista de uma
noite dedicada à música tradicional portuguesa, numa proposta que alia cultura,
identidade e proximidade com a comunidade, tornando-se assim uma experiência
cultural aberta e participativa.
A fadista será acompanhada à guitarra por Susana Abrantes e César Abrantes,
num diálogo musical que procura valorizar a expressividade do fado e a sua
ligação emocional ao público.
A iniciativa inclui ainda uma componente gastronómica, com tábuas de queijos e
enchidos, vinhos selecionados e sabores típicos de Portugal, reforçando o
cruzamento entre música, tradição e gastronomia.
Em pleno centro do Funchal, o Regiões House afirma-se como um espaço de dinamização cultural, contribuindo para a valorização da cidade.
As reservas de mesa podem ser efetuadas através do telefone 291 222 340.