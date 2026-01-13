Jaime Moniz celebra Dia da Escola

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) assinala esta terça-feira, dia 13 de Janeiro, o Dia da Escola, com uma sessão comemorativa a decorrer neste final de manhã, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A data assinala a designação oficial do antigo Liceu Jaime Moniz, consagrada no Regulamento Interno da escola, aprovado no ano lectivo de 2009-2010. O programa teve início com a recepção às entidades oficiais e convidados, seguindo-se o hastear da Bandeira Verde da Europa, no âmbito do reconhecimento Eco-Escola.

A sessão solene inclui a interpretação do Hino da Escola pelo coro da ESJM, a intervenção da presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, e uma homenagem aos professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano lectivo anterior, estando igualmente prevista a intervenção do presidente do Governo Regional.

O programa integra ainda a entrega dos prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos, relativos ao ano lectivo de 2024/2025, um momento musical pelo Grupo AURA e termina com uma Madeira de Honra no átrio principal da escola.