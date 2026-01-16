Horários do Funchal disponibiliza transporte gratuito aos participantes na Maratona do Funchal 2026

A Horários do Funchal informou que vai disponibilizar transporte gratuito para os atletas que participem na Maratona do Funchal 2026, que se realiza já amanhã, dia 17 de Janeiro. Mediante a apresentação do dorsal/peitoral da prova, os participantes podem viajar de forma gratuita entre as 13h e as 22h30 desse dia.

"Esta parceria, que se tem mantido ao longo dos anos com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, reforça o compromisso da Horários do Funchal com o apoio ao desporto regional e com a promoção da mobilidade sustentável durante a realização de grandes eventos na cidade", indica em nota à imprensa.

Além disso, estão previstas alterações de itinerário das carreiras, bem como zonas diferentes de embarque e desembarque de passageiros no decorrer do evento.

As informações sobre essas alterações podem ser consultadas nos ficheiros abaixo: