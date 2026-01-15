Câmara do Funchal prevê 1,8 milhões para contratações de funcionários em 2026

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prevê, no Orçamento Municipal para 2026, uma dotação de 1,8 milhões de euros destinada a novas contratações de funcionários.

A informação foi avançada pela vereadora Helena Leal, porta-voz das deliberações da Reunião Semanal da Câmara, durante a qual foi aprovado o recrutamento de dois técnicos superiores, recorrendo à bolsa de recrutamento existente, para colmatar saídas por reforma de funcionários municipais.

Citada em nota de imprensa, Helena Leal, que tutela a Área Social, destacou que “este reforço e renovação dos quadros de pessoal é essencial para responder cada vez melhor à dinâmica da cidade e às exigências actuais”.

A autarca adiantou ainda que, durante este mês, a CMF procedeu ao recrutamento de mais 16 cantoneiros, com o objectivo de garantir a “eficácia” e a “eficiência” dos serviços prestados nas áreas do ambiente e da recolha de resíduos.

Numa outra nota, a vereadora explicou que está em curso a revisão do regulamento da taxa turística municipal, com a constituição de um grupo de trabalho. “Qualquer decisão será tornada pública a seu tempo”, assegurou Helena Leal, acrescenatndo que o documento será submetido a consulta pública, "à semelhança de outros regulamentos" municipais.