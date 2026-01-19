Dia movimentado no Porto do Funchal com 9.700 passageiros
O Porto do Funchal vive hoje, mais um dia de grande movimento, uma vez que está a receber três navios de cruzeiro - 'Ambition', com 1.080 passageiros e 506 tripulantes, 'AIDAcosma', com 5.701 passageiros e 1.409 tripulantes, e 'Azura', com 2.950 passageiros e 1.158 tripulantes - e um mega-iate, o 'Canova' que está no Funchal desde sábado.
Hoje, "o primeiro a chegar foi o 'Ambition', que iniciou as manobras de acostagem pelas 5h00. Veio de Lisboa, para uma escala de 12 horas agenciada pela Blatas. Está a realizar um cruzeiro de 223 dias, que começou a 12 de Janeiro em Londres (Reino Unido) e terminará no mesmo local, a 4 de Fevereiro", informa a APRAM.
Refira-se que "antes de chegar à Madeira, fez escala em Leixões e em Lisboa, e prossegue a viagem às 17h00 em direção a Santa Cruz de La Palma, Canárias. Até ao final da jornada "vai passar por Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura (Canárias), Marrocos (Casablanca e Tânger), Espanha (Málaga, Cádis e Vigo) e Gibraltar". Este navio, no mar desde 1999, tem actualmente o quinto nome, tendo já sido 'Mistral', 'Grand Mistral', 'Costa neoRiviera', 'AIDAmira' e, desde 2022, 'Ambition', operado pela companhia Ambassador Cruise Line.
"Uma hora mais tarde, chegou o 'AIDACosma', proveniente de Las Palmas. Vai permanecer na Região até às 22h30, seguindo depois para Tenerife. É uma escala da Blatas, e o 'AIDAcosma' está a terminar um cruzeiro de uma semana por Canárias e Madeira, com paragens também em Lanzarote e Fuerteventura", informa a Administração dos Portos da Madeira. O navio, lançado em 2021, utiliza tecnologia ecológica de propulsão a Gás Natural Liquefeito (GNL).
Por último, "o 'Azura' chegou às 7h00 e fica na Madeira até às 22h00. É também uma escala da Blatas. Está a navegar na rota da Cruise Atlantic Islands, num cruzeiro de sete dias. Começou a 16 de Janeiro de Tenerife, de onde chegou ao Funchal, e daqui segue para Fuerteventura e depois para La Palma, antes de terminar a viagem a 23 de Janeiro, em Tenerife". O 'Azura' está no mar desde 2010 e ao longo destes anos já passou pela Madeira dezenas de vezes, quiçá centenas.
Registe-se que, "em fundeadouro, continua o Canova. Agenciado pela Wilhelmsen, passou cá o fim-de-semana, e prossegue viagem ao início desta tarde", conclui a APRAM.