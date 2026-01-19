Lembra-se do slogan ‘Porto Santo: ir é voltar’?

Foi no ano de 2000 que a ilha do Porto Santo apresentou uma imagem promocional própria. ‘Porto Santo: ir é voltar’ seria utilizado na BTL, em Lisboa, que arrancava precisamente a 19 de Janeiro desse ano.

O conceito foi encomendado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo à agência Thompson Connect. O logótipo tinha uma imagem de uma ilha, que ao mesmo tempo se parecia com um corpo deitado na areia a bronzear-se. A assinatura era a frase “Ir é Voltar”. Apesar de diferente, o logótipo tinha algumas semelhanças ao da Madeira.

A Thompson Connect considerava que, tanto o logótipo, como a assinatura primavam pela simplicidade, decisiva “num mundo saturado de todo o tipo de ruído informativo”.

A tutela admitia que o logótipo não era estático e que poderia vir a ser adaptado às exigências do mercado. No entanto, a imagem apresentada foi bem acolhida, dada a sua simplicidade e representação da tranquilidade característica da ilha.