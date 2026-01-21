Na despedida das instituições europeias, Marcelo Rebelo de Sousa deixa claro que pode haver mais momentos de manifestação de gratidão aos portugueses.

Confrontado pelo DIÁRIO se ainda teria tempo para se despedir de algumas regiões de Portugal, inclusive da Madeira, o Presidente da República admitiu outras viagens. “Ainda tenciono. Era para ter ido à Madeira, como sabe, não fui por razões de doença. Mas ainda tenciono dar um pulinho à Madeira e se puder um pulinho aos Açores, de facto. Mas vamos ver, agora são tantos pulinhos em tão pouco tempo que não sei como é que meto tudo em 43 dias”.

Uma garantia dada no Parlamento Europeu, após reunião de 45 minutos com os eurodeputados portugueses, a quem manifestou “grande orgulho pelo peso que Portugal tem na Europa e no mundo” e também patriotismo, pois entende que so parlamentares portugueses, independentemente dos partidos, quando chegam às questões vitais para o país e para a posição do país na Europa e o que a Europa pode fazer no mundo, percebem como é importante, dentro da diversidade de opiniões, convergirem”.

Quanto à grandeza nacional na UE, dá exemplos. “Tivemos um presidente do Conselho Europeu, tivemos um presidente da Comissão Europeia, tivemos presidente do Tribunal de Contas, tivemos vice-presidente do Banco Central Europeu, tivemos altos cargos no Poder Judicial Europeu, temos uma provedora de justiça europeia. Isto é Portugal. E tivemos sempre no Parlamento Europeu, como na Comissão, tivemos sempre, como no Conselho, através dos governantes do país, gente muito prestigiada e muito influente. E isto é um grande orgulho para o presidente da República Portuguesa e é um grande triunfo para Portugal que só consegue ter em posição chave no mundo e na Europa pelo mérito dos próprios e pelo prestígio que Portugal pois fazemos pontes impossíveis, fazemos plataformas que outros não fazem, falamos com todos, fazemos sopa de pedra, às vezes sem ingredientes”. Quanto à convergência de posicionamentos num contexto de grandes divergências entre as diversas instituições europeias, entende que ninguém vai acabar à pedrada: “Isso é outra característica que nós temos. As pedradas mesmo quando são entre portugueses, descobre-se que são com pedra mola, é uma pedra de lios, calcária, que é muito mais flexível e maleável, e que não fere tanto as outras pedras”.

Num encontro com o s jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para reafirmar que a UE é a concretização de um sonho e que nesse quadro desejava o regresso do antigo aliado, o Reino Unido. “Naquela noite em que se soube o resultado do Brexit, eu tive um grande desgosto, porque achava que o Reino Unido fazia muita falta à Europa. Eu não mudei de ideias e mantenho isso”, confessou.

O Presidente da República evitou fazer tum balanço dos seus 10 anos em Belém, assumindo que essa é tarefa que deixa para os analistas. “Eu reformei-me como analista, já perdi a mão”, ironizou o antigo comentador televisivo.