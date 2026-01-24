Despiste provoca ferido nos Canhas
Condutor ficou inicialmente inconsciente
Um homem na casa dos 30 anos ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido ontem à noite, perto das 22 horas, na estrada regional nos Canhas, no acesso ao Paul da Serra.
O condutor perdeu o controlo da viatura e embateu num carro que se encontrava estacionado. Na sequência do impacto, ficou inicialmente inconsciente, recuperando a consciência antes da chegada dos meios de socorro, apresentando ferimentos na face.
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol prestaram assistência à vítima, que foi posteriormente transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
