Despiste provoca ferido nos Canhas

Condutor ficou inicialmente inconsciente

Um homem na casa dos 30 anos ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido ontem à noite, perto das 22 horas, na estrada regional nos Canhas, no acesso ao Paul da Serra.

O condutor perdeu o controlo da viatura e embateu num carro que se encontrava estacionado. Na sequência do impacto, ficou inicialmente inconsciente, recuperando a consciência antes da chegada dos meios de socorro, apresentando ferimentos na face.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol prestaram assistência à vítima, que foi posteriormente transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

