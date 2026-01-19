 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Despiste de mota provoca um ferido no Funchal

None

Um despiste de mota, ocorrido há instantes, na Rua Henrique Franco, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a vítima, um homem de 57 anos, apresenta uma suspeita de fractura na perna esquerda e está a ser, neste momento, imobilizada pela equipa médica e será transportada para o hospital.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo