Despiste de mota provoca um ferido no Funchal

Um despiste de mota, ocorrido há instantes, na Rua Henrique Franco, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a vítima, um homem de 57 anos, apresenta uma suspeita de fractura na perna esquerda e está a ser, neste momento, imobilizada pela equipa médica e será transportada para o hospital.