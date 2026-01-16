Despiste de mota provoca um ferido esta madrugada
Um despiste de mota, esta madrugada, às 3h55, na Rua da Casa Branca, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Na chegada ao local, os operacionais mobilizaram a vitima do sexo masculino, de 32 anos, que apresentava uma suspeita de fractura no membro inferior esquerdo e escoriações na face. Contudo, estava consciente e orientado, tendo sido o próprio a retirar o capacete.
A equipa médica, composta por uma viatura e 3 bombeiros, procederam ao transporte do homem para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo