Despiste com capotamento provoca um ferido

Um despiste com capotamento de uma viatura ligeira motivou, esta madrugada, a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal na Rua Quinta do Leme, no Funchal.

À chegada ao local, os operacionais verificaram que não existia incêndio associado à viatura e que a condutora, uma mulher de 34 anos, já se encontrava fora do automóvel. A vítima apresentava uma ferida profunda na zona do joelho.

Após receber assistência no local, a mulher foi transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.