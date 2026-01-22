Acidente entre carro e mota provoca dois feridos no Funchal

Uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro ocorrida há instantes motivou a mobilização dos meios de socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal para a Estrada de São João, acima da bomba de gasolina, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, do acidente resultaram dois feridos. Uma vítima, do sexo feminino, com 12 anos, sofreu ferimentos dispersos e cortes provocados por estilhaços de vidro, com dores nos membros inferiores esquerdos, devido ao embate. A outra vítima, um homem de 30 anos queixa-se de dores na coluna, apresenta uma ferida na boca e escoriações no braço esquerdo, tendo sido projectado com o impacto.

Neste momento, a equipa médica encontra-se no local a prestar assistência e irá proceder ao transporte das vítimas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para a ocorrência foram mobilizadas duas ambulâncias e seis bombeiros.