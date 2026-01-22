 DNOTICIAS.PT
Despiste de mota deixa homem ferido na Estrada Monumental

Um homem de 68 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de um despiste de mota ocorrido na Estrada Monumental, nas proximidades do restaurante Francesinhas, no Funchal.

O alerta foi dado por volta das 9 horas da manhã e para o local foi accionada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três operacionais. Segundo foi possível apurar, a vítima queixava-se de dores no membro superior direito e apresentava deformidade no pé esquerdo.

Após receber assistência no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

