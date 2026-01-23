Despiste na Via Rápida causa dois feridos

Um despiste automóvel ocorrido há instantes na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava, no sublanço Pestana Júnior – Boa Nova, provocou um forte congestionamento do trânsito, com filas a atingir cerca de 1,2 quilómetros de extensão, de acordo com a Aplicação Infovias.

Foto Via Litoral

Segundo foi possível apurar, para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam três viaturas e 10 operacionais no socorro a duas vítimas, ambas na casa dos 20 anos, queixosas de dores na zona lombar.

O trânsito esteve fortemente condicionado durante a intervenção das equipas de emergência, mas neste momento, a circulação rodoviária já está a retomar a normalidade.