Colisão entre duas viaturas provoca um ferido em Santa Cruz

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Santo António da Serra, em Santa Cruz, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, por volta das 17h25.

A vítima do sexo masculino queixava-se de dores na zona lombar e foi, posteriormente, transportada para o hospital pela equipa médica.

