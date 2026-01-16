Colisão entre duas viaturas provoca um ferido em Santa Cruz
Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Santo António da Serra, em Santa Cruz, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, por volta das 17h25.
A vítima do sexo masculino queixava-se de dores na zona lombar e foi, posteriormente, transportada para o hospital pela equipa médica.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo