 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem morre após doença súbita na Ribeira Brava

Óbito declarado no centro da vila

None
foto OD

Um homem na casa dos 70 anos morreu na noite de sexta-feira, no centro da vila da Ribeira Brava, após ter sido acometido de uma doença súbita.

A equipa médica da EMIR e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados para a ocorrência e, apesar da rápida intervenção, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória.

Foram de imediato iniciadas manobras de reanimação com suporte avançado de vida, mas não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local. As autoridades de saúde e policiais estiveram presentes para proceder ao registo da ocorrência e à confirmação da morte.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo