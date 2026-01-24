Homem morre após doença súbita na Ribeira Brava

Um homem na casa dos 70 anos morreu na noite de sexta-feira, no centro da vila da Ribeira Brava, após ter sido acometido de uma doença súbita.

A equipa médica da EMIR e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados para a ocorrência e, apesar da rápida intervenção, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória.

Foram de imediato iniciadas manobras de reanimação com suporte avançado de vida, mas não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local. As autoridades de saúde e policiais estiveram presentes para proceder ao registo da ocorrência e à confirmação da morte.