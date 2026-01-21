Ribeira Brava reforça apoio aos emigrantes na África do Sul

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, recebeu hoje o cônsul honorário da África do Sul, Gonçalo Nuno dos Santos, numa audiência institucional marcada pela preocupação com a situação da comunidade portuguesa residente naquele país, em particular com os ribeira-bravenses que ali vivem e trabalham, com especial enfoque nas questões de segurança.

Durante o encontro, que decorreu no salão nobre da edilidade, o autarca procurou inteirar-se da realidade actual vivida pelos emigrantes na África do Sul, questionando sobre as condições de vida, os principais problemas enfrentados no quotidiano e o sentimento de insegurança que continua a preocupar muitas famílias.

"A segurança dos nossos emigrantes é uma preocupação constante. Há muitos ribeira-bravenses na África do Sul e é importante termos informação direta sobre a forma como estão a viver e os desafios que enfrentam", afirmou Jorge Santos.

O presidente da autarquia sublinhou a importância de um acompanhamento próximo e permanente das comunidades emigrantes, reforçando que o município mantém uma ligação ativa aos seus cidadãos no exterior. "Os ribeira-bravenses, estejam onde estiverem, continuam a merecer a atenção, a solidariedade e o apoio institucional do seu município", referiu.

A reunião permitiu ainda uma troca de impressões sobre os desafios sociais e económicos enfrentados pela comunidade portuguesa na África do Sul, bem como sobre a necessidade de reforçar os laços humanos, históricos e institucionais entre a Ribeira Brava e a sua diáspora.

No plano económico, Jorge Santos manifestou a total disponibilidade do município para a captação de investimento. "A Ribeira Brava está aberta a projectos e iniciativas que contribuam para o desenvolvimento local, para a criação de emprego e para o reforço das ligações económicas com a nossa diáspora, nomeadamente a radicada na África do Sul", sublinhou.

No final do encontro, o presidente da Camara reiterou a vontade de manter um diálogo institucional regular e construtivo, bem como a abertura para futuras colaborações que valorizem a comunidade emigrante e reforcem a ligação do concelho aos seus cidadãos espalhados pelo mundo e enalteceu o fato do consulado estar sediado no concelho da Ribeira Brava.