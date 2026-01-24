 DNOTICIAS.PT
Acidente na VR1 em São Gonçalo

Congestionamento de 1,4 km no sentido Machico - Ribeira Brava

None

Um acidente ocorrido na última hora - cerca das 11 horas - na zona de São Gonçalo está a causar congestionamento na VR1, no quilómetro 22, no sentido Machico – Ribeira Brava.

Segundo a Info Vias, o acidente, aparentemente sem vítimas, não exigiu a intervenção das corporações de bombeiros do Funchal. A circulação encontra-se condicionada, com o trânsito lento a estender-se por cerca de 1,4 km.

