'Rosa dos Ventos Poéticos' de Teresa Faria apresentado na Ribeira Brava esta sexta-feira

O mais recente livro da escritora madeirense Teresa Faria vai ser apresentado, esta sexta-feira, na Biblioteca Municipal da Ribeira Brava. A apresentação da obra 'Rosa dos Ventos Poéticos' acontece pelas 11h30.

O livro foi lançado em Novembro do ano passado, pelas Edições JMR/Mundo Latino e utiliza a simbologia da Rosa dos Ventos para abordar os problemas da sociedade actual. Teresa Faria tem uma forte ligação à Ribeira Brava, onde leccionou e vai à biblioteca falar desta obra poética pensada para ser uma espécie de orientação no dia-a-dia das pessoas.

"'A Rosa dos Ventos' é uma representação gráfica que ilustra a orientação dos ventos em relação aos pontos cardeais. É um elemento fundamental na navegação e na cartografia, auxiliando nas direcções geográficas e, quem sabe, na nossa própria orientação no dia-a-dia”, diz a escritora, citada pela autarquia, acrescentando que espera que as palavras e a essência da poesia envolvam os leitores na dança dos quatro elementos da natureza e dos seus simbolismos, trazendo paz, harmonia e felicidade.

Natural da freguesia de Santo António, Funchal, Teresa Faria é docente e licenciada pela Universidade da Madeira, em 1.º Ciclo. Faz da escrita e da leitura um exercício quase diário. Ama a poesia, mas também realiza incursões no domínio da prosa e tem participado em algumas antologias na Região e em Portugal Continental. Actualmente, tem quatro livros de poesia/prosa publicados, dezenas de obras colectivas, e centenas de participações em eventos poéticos realizados um pouco por todo o mundo.