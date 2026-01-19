Acidente na Ribeira Brava deixa homem ferido

Um homem ficou ferido esta manhã após o choque entre duas viaturas que seguiam na Estrada Regional 101, mesmo junto à corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.

O choque traseiro (um dos carros embateu noutro, aparentemente antes de uma passadeira) aconteceu pelas 9h00 e resultou nalgum congestionamento, enquanto a assistência era dada ao ferido e a estrada era libertada.

A vítima do acidente, o condutor que embateu na traseira do outro carro, foi levada para o Centro de Saúde a pouco mais de 100 metros, numa ambulância dos Bombeiros locais.