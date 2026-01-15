Ribeira Brava aprova apoio financeiro a duas associações do concelho

O executivo municipal da Ribeira Brava aprovou hoje, em reunião de câmara, um apoio financeiro a duas associações do concelho "com vista a colmatar as suas necessidades mais prementes".

A Associação Desportiva do Campanário vai receber uma verba de 20 mil euros para a aquisição de um minibus. Numa nota com as conclusões da reunião, o executivo explica que este apoio visa permitir a dinamização das actividades internas, externas e protocolares da assocaição, "uma vez que o transporte coletivo afecto a esta entidade se encontra avariado".

A autarquia ribeira-bravense vai ainda igualmente a Associação Cultural e Desportiva de São João em cerca de 8 mil euros, destinados à conservação do edifício sede daquela entidade, que "acusa algum desgaste em termos de pintura e estrutura do imóvel".

Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal, justifica esta decisão pelo “papel vital que ambas as instituições desempenham junto da comunidade, promovendo o bem-estar social e dinamizando actividades de cariz cultural, desportivo e recreativo”.

Com este investimento, a autarquia “reafirma o seu compromisso em fortalecer o tecido associativo, reconhecendo-o como um pilar essencial para a qualidade de vida dos munícipes”, sublinha o presidente da câmara.