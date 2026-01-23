Bombeiros resgatam turista que caiu na Levada do Norte

A Equipa de Resgate em Montanha e a corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol foi accionada ao início da tarde de hoje para prestar auxílio a uma cidadão estrangeiro de 80 anos que sofreu uma queda enquanto percorria a Levada do Norte, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, o turista terá tropeçado e caído de uma altura de aproximadamente dois metros. À chegada das equipas de socorro, a vítima queixava-se de dores nas costas e não conseguia andar.

A operação de resgate contou com quatro elementos da Equipa de Resgate e três elementos da equipa médica, que procedeu ao transporte do homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.