Comercialização da banana da Madeira caiu mais de 14% em 2025

No ano passado, "foram comercializadas 20,9 mil toneladas de banana produzida na Madeira, uma redução de 3.520,2 toneladas face a 2024, ou seja, -14,4%", revela hoje a DREM, com base em dados disponibilizados pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA).

Assim, em 2025, somente a banana de segunda classe cresceu face ao ano anterior (+17,6%), com as classes Extra (-17,1%) e de 1.ª (-8,0%) a registarem quebras relativamente a 2024", destaca. "De referir que a banana de classe extra rondou as 16,8 mil toneladas, representando 80,3% do total comercializado (83,0% no ano anterior)".

Mas os números também mostram que, "desse total de banana comercializada, 81,4% foi expedido, sobretudo para Portugal Continental (84,4% em 2024), sendo os restantes 18,6% comercializados no mercado regional (15,6% no ano precedente)", ou seja um crescimento da banana na sua própria terra.

O mês de Julho foi "o mês de 2025 em que se registou o maior volume de banana comercializada (2,5 mil toneladas) e Dezembro o que registou o menor volume deste produto (992,4 toneladas)", salienta ainda a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Julho foi também o mês com maior aumento homólogo (+12,9%). Por outro lado, Outubro revelou-se como o mês de 2025 que registou a maior queda homóloga neste indicador (-29,2%), sendo que, além deste mês, Março, Abril, maio, Agosto, Setembro e Dezembro também observaram quebras homólogas significativas, fundamentalmente motivadas por condições climatéricas desfavoráveis, que prejudicaram a produção de banana".