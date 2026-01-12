Turistas resgatados por bombeiros em Santana

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram accionados, esta tarde, para socorrer um grupo de três turistas, duas mulheres e um homem, de nacionalidade polaca, com idades entre os 30 e os 40 anos, enquanto caminhavam na Fajã da Nogueira, no concelho de Santana.

Segundo foi possível apurar, as duas mulheres ficaram sem capacidade para progredir no percurso, tendo sido necessário accionar meios de resgate.

Para o local foi mobilizado um veículo e quatro elementos da corporação, três dos quais pertencentes à Equipa de Resgate em Montanha, que efectuaram o salvamento com recurso a cordas.

Os turistas não apresentavam ferimentos.