Turista resgatada na Levada do Norte

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi accionada ao início da tarde desta segunda-feira para prestar auxílio a uma cidadã estrangeira que sofreu uma queda enquanto percorria a Levada do Norte, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, a mulher caiu durante o percurso e solicitou ajuda para ser retirada do local. À chegada das equipas de socorro, a vítima encontrava-se consciente e orientada, embora se queixasse de dores nas costas.

A operação de resgate contou com o apoio de uma ambulância que irá encaminhar a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, por precaução e para avaliação clínica.