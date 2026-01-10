Bombeiros resgatam turistas perdidos no Faial

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados ao final da tarde de ontem, pelas 19h50, para a situação de dois turistas que se encontravam perdidos na zona do Faial.

De imediato, foram mobilizadas duas viaturas de resgate e oito elementos da equipa de resgate em montanha.

Os turistas — uma mulher com cerca de 60 anos e um homem na faixa etária dos 20 anos — foram localizados pelos elementos da corporação cerca das 21h30.

Por não apresentarem ferimentos, foram acompanhados até à estrada principal, não tendo sido necessário o seu transporte para uma unidade hospitalar.

Ao que foi possível apurar, os turistas terão iniciado o percurso pela vereda por volta das 11h00 de ontem, acabando por se desorientar.