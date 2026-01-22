Euro caiu mas manteve-se no patamar dos 1,17 dólares

O euro caiu esta quarta-feira, mantendo-se, ainda assim, no patamar dos 1,17 dólares, após o discurso de Donald Trump em Davos, no qual excluiu o recurso à força para assumir o controlo da Gronelândia.

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1702 dólares, face aos 1,1732 dólares de terça-feira.

O euro desceu também em relação à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1739 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1702 e 1,1742 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, excluiu hoje, em Davos (Suíça), o recurso à força para assumir o controlo da Gronelândia, mas reiterou a intenção de adquirir o território por considerar que só os Estados Unidos o podem proteger.

"Provavelmente não conseguiremos nada, a menos que eu decida usar força e violência excessivas, o que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas não farei isso. Ok. Agora todos dizem 'Oh, que bom'. Essa foi provavelmente a maior declaração que fiz, porque as pessoas pensavam que eu iria usar a força. Não tenho de usar a força. Não quero usar a força. Não vou usar a força", disse Trump, dirigindo-se ao Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos.

As notícias e dados económicos dos EUA aumentam a volatilidade da taxa de câmbio do euro e do dólar em 100%, enquanto as da zona euro causam uma flutuação adicional na taxa de câmbio de 20%.

Segundo um artigo publicado no boletim económico de janeiro do Bundesbank, o banco central da Alemanha, o euro valoriza-se em relação ao dólar quando a atividade económica na zona euro aumenta, porque as taxas de juros na região sobem, e desvaloriza-se quando a atividade nos EUA se recupera, porque os rendimentos do outro lado do Atlântico aumentam.

O euro enfraquece-se quando o apetite pelo risco global cai e também quando há escassez de oferta nos mercados de energia, garantem os economistas do Bundesbank.

Divisas...............................quarta-feira...............................terça-feira

Euro/dólar.........................1,1702..................................1,1732

Euro/libra........................0,87166..................................0,87182

Euro/iene...........................185,05...................................185,34

Dólar/iene.........................158,14...................................157,98