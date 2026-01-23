Porto do Funchal recebe primeiras provas do Campeonato Regional de Canoagem 2026

As águas do Porto do Funchal acolhem, nos próximos dias 24 e 25 de Janeiro, as primeiras competições do Calendário Regional de Canoagem 2026, com a realização do Campeonato Regional de Fundo e da Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, provas organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM).

O Campeonato Regional de Fundo tem início marcado para as 10 horas deste sábado e destina-se às categorias Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Masters, nos escalões masculino e feminino. Os Iniciados irão percorrer uma distância de 2000 metros, enquanto os Infantis, Masters A, B, C e D Femininos e Masters B, C e D Masculinos competem nos 3000 metros. As restantes categorias – Masters A Masculinos, Seniores, Juniores e Cadetes Masculinos e Femininos – terão pela frente um percurso de 5000 metros.

No domingo, igualmente a partir das 10 horas, realiza-se a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, destinada às classes K2 e K4, para as categorias Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Masters, em ambos os géneros. As distâncias em prova mantêm-se idênticas às do Campeonato Regional.

Para o Campeonato Regional de Fundo encontram-se inscritas 171 embarcações K1 e SUPC, envolvendo a participação de 171 atletas. Já na Taça da Madeira de Tripulações de Fundo estão registadas 83 embarcações K2 e K4, com 126 canoístas em competição, provenientes da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Os campeões regionais apurados nestas provas irão representar a Região Autónoma da Madeira no Campeonato Nacional da especialidade, agendado para os dias 21 e 22 de Março, bem como na Taça de Portugal de Tripulações de Fundo, marcada para 1 de Março.