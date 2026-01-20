David Fernandes assume funções como treinador principal da canoagem do CNF

O atleta olímpico David Fernandes está de regresso ao Clube Naval do Funchal, desta feita como treinador principal da canoagem. É o retorno a uma 'casa' que o viu crescer enquanto atleta.

De acordo com nota à imprensa, o seu percurso começou a ganhar destaque no ano 2000, com a participação no Campeonato da Europa de Juniores, em França, onde alcançou uma semifinal em K2.

Em 2010, marcou presença pela primeira vez num Campeonato do Mundo, disputado na Polónia, alcançando o 17.º lugar em K1 1000 metros. No ano seguinte, em 2011, atingiu um dos pontos altos da sua carreira ao sagrar-se Campeão da Europa em K4 1000 metros, numa prova realizada na Sérvia, conquistando assim o seu primeiro grande título internacional.

David Fernandes somou, ao longo da sua carreira, 51 participações em Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa e Taças do Mundo, 2afirmando-se como um dos atletas mais consistentes e respeitados da canoagem portuguesa".

O momento mais marcante do seu percurso aconteceu em 2016, quando representou Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no Brasil. "Ao alcançar a final olímpica de K4 1000 metros, David Fernandes escreveu uma página marcante da história do Clube Naval do Funchal, conquistando um honroso 6.º lugar e o respetivo Diploma Olímpico", aponta.

É com orgulho que o clube encara este regresso, reforçando a ambição no desenvolvimento da canoagem, apostando na formação, no alto rendimento e na continuidade de um legado de excelência.