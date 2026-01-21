Homem de 89 anos encontrado morto em casa no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta manhã, por volta das 9 horas, para uma ocorrência numa habitação situada na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

O alerta foi dado pela cuidadora de um homem de 89 anos, que se encontrava no interior da residência. À chegada das equipas de socorro, foi confirmado que o idoso já se encontrava sem sinais vitais, não havendo possibilidade de reverter a situação.

De imediato, foram mobilizadas as autoridades competentes que ficaram encarregues da ocorrência.