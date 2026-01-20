Portugal mantém sexto lugar do ranking da FIFA na primeira actualização de 2026

A seleção portuguesa de futebol continua na sexta posição do ranking da FIFA, cuja primeira actualização de 2026 foi hoje divulgada, numa hierarquia encabeçada pela campeã europeia Espanha.

Pelo terceiro mês consecutivo, Portugal surge logo atrás do top 5, com os mesmos 1.760,38 pontos que tinha em Novembro de 2025, quando se qualificou pela nona vez, e sétima seguida, para fases finais de Mundiais.

Os vencedores da Liga das Nações de 2025 continuam à frente dos Países Baixos, sétimos classificados, com 1.756,27 pontos, enquanto os cinco primeiros lugares continuam a ser ocupados por Espanha (1.877,18), pela campeã mundial e bicampeã sul-americana Argentina (1.873,33), França (1.870), Inglaterra (1.834,12) e Brasil (1.760,46), respectivamente.

No top 10 passou a constar Marrocos, oitavo, com 1.736,57 pontos, depois de ter chegado, como anfitrião, à final da Taça das Nações Africanas (CAN), perdida no domingo frente ao Senegal (1-0, após prolongamento).

Os recém-campeões africanos subiram sete posições no ranking da FIFA, até ao 12.º lugar, ao passo que Nigéria (26.ª), Argélia (28.ª), Egito (31.º), Costa do Marfim (37.ª), Camarões (45.ºs) e RD Congo (48.ª) foram outros países beneficiados pelos seus desempenhos na CAN, disputada entre 21 de dezembro de 2025 e domingo.

Caso ultrapassem o caminho um do play-off intercontinental, em março, os congoleses juntam-se a Portugal no Grupo K do Campeonato do Mundo, formado ainda por Colômbia e Uzbequistão, em queda do 13.º para o 14.º lugar e da 50.ª para a 52.ª posição na hierarquia da FIFA, respetivamente.

Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde continua a ser o melhor classificado, no 67.º posto, numa altura em que está a cinco meses da estreia na principal prova internacional de seleções.

Quanto aos treinadores portugueses, Omã, orientada por Carlos Queiroz, subiu à 78.ª posição, duas acima da Guiné Conacri, de Paulo Duarte, enquanto o Kuwait, de Hélio Sousa, é 135.º, São Tomé e Príncipe, de Ricardo Monsanto, está em 189.º e Timor-Leste, de Zé Pedro, aparece em 198.º.

O ranking da FIFA volta a ser atualizado em 1 de Abril, após a próxima paragem para as seleções, agendada para o fim de março e na qual Portugal disputará particulares com México e Estados Unidos, dois dos três anfitriões do Mundial, a par do Canadá, de 11 de Junho a 19 de Julho.