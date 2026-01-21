Universidade da Madeira recebe conferência internacional 'Football is Medicine 2026'

A Região Autónoma da Madeira vai acolher um dos mais relevantes encontros científicos internacionais na área das ciências do desporto e da saúde, a conferência 'Football is Medicine 2026'.

Reconhecido como um dos principais eventos científicos mundiais neste domínio, o Football is Medicine 2026 terá um foco especial em áreas como a aptidão cardiovascular, metabólica e musculoesquelética, o cancro e outros grupos clínicos, a saúde mental e o bem-estar, os desportos recreativos de equipa, bem como a promoção da saúde em crianças e jovens.

A conferência pretende explorar o debate científico, o networking entre investigadores e profissionais e o desenvolvimento técnico através de conferências, simpósios, comunicações orais, apresentações de pósteres e workshops dirigidos a agentes desportivos. O seu principal objectivo é evidenciar os benefícios da prática de desportos recreativos, como o futebol, na promoção de um estilo de vida saudável e na prevenção e gestão de doenças não transmissíveis.

A cerimónia de abertura terá lugar no dia 21 de Janeiro, às 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Mais informações sobre o programa científico e inscrições estão disponíveis em: https://fim2026.web.uma.pt/

A iniciativa é organizada pela Universidade da Madeira, através do Departamento de Educação Física e Desporto, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, a Associação de Futebol da Madeira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Direção Regional de Desporto e o Interactive Technologies Institute / LARSyS.