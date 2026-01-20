“Câmara de Lobos é hoje uma freguesia de referência. No passado, enfrentou estigmas que foram ultrapassados, e hoje é uma freguesia moderna, com unidades hoteleiras e desenvolvimento que há 30 anos parecia impensável”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, durante a sessão solene comemorativa do 596.º aniversário da freguesia, realizada no auditório da Casa da Cultura. “Mas este é apenas um ponto de partida, porque podemos ir muito mais além. O trabalho conjunto da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal permitirá desenvolver ainda mais esta belíssima freguesia.”

O autarca sublinhou os desafios actuais: “Temos problemas a resolver: mobilidade, acessibilidade, apoio ao sector agrícola e à pesca. Há uma série de investimentos planeados, e é fundamental que Junta e Câmara actuem dentro das suas competências para dar respostas concretas à população. Garantimos total empenho neste mandato para cumprir os objectivos pela freguesia e pelo conceito que ela representa.”

Celso Bettencourt destacou ainda a importância do trabalho conjunto: “A Junta de Freguesia foi colocada no mapa através de muito trabalho, aumentando o orçamento de cerca de 200 mil euros em 2013 para 700 a 800 mil euros actualmente. O trabalho da Junta é também trabalho da Câmara Municipal. Este ano, a Junta de Câmara de Lobos receberá da Câmara 265 mil euros, mais do que os 245 mil euros provenientes do orçamento do Estado. É um apoio consistente e sem vaidades, porque sabemos que o trabalho bem feito da Junta é também em benefício do Município e da freguesia.”

O presidente da Câmara garantiu continuidade e colaboração: “Podem ter a certeza de que continuaremos a trabalhar de forma intensa e conjunta. Não me interessa a crítica sobre o que fizemos ou deixámos de fazer; o que importa é avançar na senda do progresso. As juntas de freguesia terão sempre o nosso apoio.”

Antes, dirigiu-se ao seu sucessor na presidência da Junta, Filipe Freitas: “Sei que vais fazer um excelente trabalho.”