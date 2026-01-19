PS terá congresso no final de Março e Carneiro será recandidato nas diretas

A Comissão Nacional do PS de sábado vai decidir o calendário eleitoral socialista, sendo proposto diretas em meados de março e congresso no final desse mês, umas eleições internas à qual o líder, José Luís Carneiro, será recandidato.

Estas informações, inicialmente avançadas pelo Expresso, foram confirmadas à Lusa por fonte do PS, que explicou que o atual mandato do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, terminava em dezembro porque era intercalar, já que foi para concluir o de Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da derrota das legislativas de maio.

De acordo com a mesma fonte, o objetivo da direção foi encontrar um calendário que permitisse que os principais passos deste processo eleitoral não prejudicassem nem as autárquicas, nem as presidenciais, devendo decorrer já depois da tomada de posse do futuro Presidente da República, marcada para 09 de março.

O calendário será aprovado na Comissão Nacional convocada já para sábado, em Lisboa, pelo presidente do PS, Carlos César.

O calendário proposto aponta para que as eleições diretas decorram em meados de março (previsivelmente em 13 e 14 de março) e o congresso no final desse mês (previsivelmente entre 27 e 29 de março).

O prazo de apresentação das candidaturas será até meio de fevereiro e, segundo a mesma fonte, José Luís Carneiro será recandidato ao cargo.

De acordo com a convocatória, a que a agência Lusa teve acesso, da Comissão Nacional do PS para sábado, que será num hotel em Lisboa, da agenda faz parte a análise da situação política, estando prevista uma intervenção inicial do secretário-geral que será aberta à comunicação social.

Será discutido e aprovado o processo relativo ao XXV Congresso Nacional do PS, como a "apresentação e eleição da Comissão Organizadora do XXV Congresso Nacional, que decorrerá por votação eletrónica", a data e local da sua realização e o regulamento das eleições do secretário-geral e dos delegados ao XXV Congresso Nacional e do regulamento de quotização.

Da agenda faz ainda parte a discussão e votação da alteração ao regulamento das eleições da Presidente e da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas (MS-ID).