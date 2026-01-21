Marcelo assinala 40 anos de adesão europeia

O Presidente da República já está no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde participa às 11h na sessão solene comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

Foi recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, tendo a seu lado o Rei de Espanha, Filipe VI. Ambos de gravata preta, dado o luto nacional em vigor em Espanha, cumprimentaram

Marcelo discursará durante 15 minutos, numa sessão que pode seguir aqui:

Da parte da tarde, está previsto um encontro com a Provedora de Justiça Europeia, Teresa Anjinho, e com os eurodeputados portugueses, entre os quais o madeirense Sérgio Gonçalves.

Portugal e Espanha assinaram os tratados de adesão à CEE a 12 de Junho de 1985 e tornaram-se membros efectivos a 1 de Janeiro de 1986 naquele que foi o terceiro alargamento da União Europeia. Desde então, os dois países têm tido um papel activo na integração europeia, mesmo que nos seus 40 anos de adesão, tenham passado por profundas mudanças políticas, económicas e institucionais.