Braga vence Nottingham e segue em zona de apuramento direto

O Sporting de Braga venceu hoje os ingleses do Nottingham Forest, por 1-0, na sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, e continua em zona de apuramento direto para os oitavos de final.

Em Braga, os ingleses desperdiçaram uma grande penalidade aos 53 minutos, com Hornicek a defender o remate efetuado por Morgan Gibbs-White, para no minuto seguinte a formação lusa chegar à vantagem, beneficiando de um autogolo de Ryan Yates.

Com este resultado, o Sporting de Braga, que tem a continuidade em prova assegurada via play-off, segue no quinto lugar, com 16 pontos, em posição de apuramento direto, enquanto o Forest, que viu Elliot Anderson ser expulso aos 90+4 minutos, está nos lugares de play-off.

Com os resultados da noite, o FC Porto, também com o play-off de acesso aos oitavos de final assegurado e que empatou 1-1 na visita ao Viktoria Plzen, passou a somar 14 pontos e caiu para a nona posição, a primeira fora da zona de apuramento direto.

As duas formações lusas vão lutar pelo apuramento direto, reservado aos oito primeiros, na última ronda, com os bracarenses a visitarem os neerlandeses do Go Ahead Eagles e os 'dragões' a receberem os escoceses do Rangers.